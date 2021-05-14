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Родители описали психологические травмы выживших при нападении в Казани детей

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Родители детей, выживших при нападении на гимназию №175 в Казани, рассказали, что после трагедии ученики получили различные психологические травмы. Их слова передает Telegram-канал Mash Iptas.

«У меня 15-летняя дочь, она спит со мной уже третью ночь, а младший ребенок ходит в туалет за ручку», — описала последствия стрельбы одна из матерей. По словам родителей, их дети боятся заходить в здание школы, опасаются улицы, и они только сейчас начали переосмысливать, что произошло. Некоторые ученики хотят обратиться к психологу.

Родители потребовали перевести школьников на дистанционное обучение и отменить ОГЭ. Они считают, что в таком состоянии ученики не смогут нормально обучаться и нормально сдать экзамены.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали еще 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.

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