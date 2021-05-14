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В Казани эвакуировали гимназию из-за сообщения о бомбе

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Гимназию №27 в Казани эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом сообщила директор учебного заведения Люция Хуснутдинова, передает Telegram-канал «Подъем».

По ее словам, сейчас на месте работает полиция, кинологи осматривают здание. Всего из гимназии вывели 80 детей и 15 взрослых.

Позже в мэрии Казани заявили РИА Новости, что сообщение о бомбе оказалось ложным. Подобный вывод удалось сделать после обследования корпусов учебного заведения.

Ранее19-летний Ильназ Галявиев совершил нападение на гимназию №175 в Казани. Подготовку бывший ученик школы начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.

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