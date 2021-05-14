С напавшим на школу в Казани «что-то случилось» за полгода до атаки

С напавшим на школу №175 в Казани Ильназом Галявиевым «что-то случилось» за последние полгода. Об этом рассказал ректор колледжа, где он учился, передает РИА Новости.

По словам ректора, Галявиев учился на «4» и «5», участвовал в жизни колледжа и был волонтером, но за шесть месяцев до атаки его поведение поменялось.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Сообщалось, что в нем участвовали двое человек, но позднее Национальный антитеррористический комитет опроверг эту информацию. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве.