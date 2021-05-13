Напавший на школу Казани пытался застрелить девочку до захвата гимназии

Ильназ Галявиев, напавший на школу №175 в Казани, пытался застрелить девочку до захвата гимназии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

На видеозаписи можно увидеть, как юноша с ружьем прицеливается в сторону ученицы прямо перед входом в учебное заведение. Потерпевшей удается скрыться, после чего злоумышленник направляется в школу.

Ранее сообщалось, что Советский суд Казани арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, совершенном в школе №175 во вторник, 11 мая, где погибли 9 человек и более 20 получили ранения. В настоящее время за Галявиевым установили круглосуточный надзор в камере СИЗО из-за его склонности к суициду.