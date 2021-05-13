За напавшим на школу в Казани установили наблюдение в СИЗО на случай суицида

За Ильназом Галявиевым, совершившим вооруженное нападение на школу в Казани, установили круглосуточное наблюдение в камере СИЗО, чтобы у него не было шанса совершить суицид. Об этом в четверг 13 мая, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Галявиев находится в СИЗО-1 города Казани, с первого дня содержания там в его деле была сделана особая пометка «склонен к суициду и членовредительству». Он пребывает в одиночной камере с видеонаблюдением, за которой ведется круглосуточное наблюдение сотрудниками ФСИН.

Пока попыток самоубийства в камере Галявиев не совершал, однако при первом же подозрении на подобные попытки его сразу переведут в особую камеру — где стены со сглаженными углами и почти отсутствует мебель. Такая обстановка исключает возможность самоубийства.

Как ранее рассказала директор казанской школы №175 Амина Валеева, устроивший там стрельбу Ильназ Галявиев во время учебы характеризовался как уравновешенный, учился неплохо и к нему не было особых претензий.