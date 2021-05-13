Директор казанской школы рассказала об устроившем стрельбу ученике

Устроивший стрельбу в школе №175 в Казани Ильназ Галявиев во время учебы в ней характеризовался как уравновешенный, учился неплохо, к нему не было особых претензий. Об этом рассказала директор учреждения Амина Валеева, передает РИА Новости.

Валеева заявила, что Галявиев закончил школу в 2016 году. «Я считаю, что эта ситуация — она не спровоцирована нашей школой. Он обучался до 9 класса, после поступил в колледж», — сказала она.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, на два месяца.

Молодой человек начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях. Известно, что сразу после задержания он попытался совершить самоубийство в автомобиле полиции, но ему помешал сотрудник правоохранительных органов.