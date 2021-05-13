Появились результаты анализов на наркотики напавшего на школу в Казани

Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе №175 в Казани, провели наркологическую экспертизу — в его анализах не нашли следов наркотических веществ и алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Таким образом, стало известно, что Галявиев напал на школу в трезвом состоянии.

Уточняется, что предварительную психолого-психиатрическую экспертизу 19-летнему Галявиеву проводит главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Ранее 13 мая сообщалось, что напавший на школу пытался совершить суицид сразу после задержания. На допросе Галявиев рассказал, что в машине полиции предпринял попытку самоубийства, но ему помешал сотрудник правоохранительных органов.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.