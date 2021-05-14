Психолог объяснил бездействие встретивших студента с ружьем в Казани прохожих

Люди, которые видели напавшего на гимназию №175 в Казани студента Ильназа Галявиева, не остановили его, потому что не почувствовали поддержки со стороны окружающих. Такое объяснение в разговоре с «Лентой.ру» дал Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья».

«Большая часть людей старается отстраниться даже когда происходят драки. Если люди с большой социальной активностью — они влезут в драки, а если без социальной активности, то не влезают, потому что не чувствуют поддержки», — сказал врач, добавив, что существуют исследования, которые подтверждают этот тезис.

Он также отметил, что люди ведут себя очень ситуативно. «После Керчи все забыли, что человек в длинном черном одеянии опасен. Ну идет себе человек с ружьем, они же не знают, куда он идет и зачем. Сейчас, после трагедии в Казани, реагировать будут — пока это на слуху, на памяти, — у людей совершенно иное восприятие, а потом это забывается, и люди спокойно реагируют», — рассказал Ениколопов.

По словам эксперта, прохожие также могли подумать о человеке с ружьем, что он охотник или спортсмен.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Сообщалось, что Галявиев начал готовиться к нему с февраля, для чего купил в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.