Немецкий психолог объяснил реакцию прохожих на казанского стрелка с оружием

Немецкий профессор психологии Университета Вюрцбурга Роланд Дойч объяснил спокойную реакцию прохожих на казанского стрелка Ильназа Галявиева, который шел по улице с оружием, прежде чем напасть на школу. Об этом пишет РИА Новости.

«Когда происходит что-то подобное, — появляется человек, идущий с оружием в руках, — люди смотрят друг на друга, чтобы получить одобрение собственной реакции. Если никто не реагирует, то они приходят к выводу, что на них нет никакой ответственности и не следует что-либо предпринимать», — рассказал психолог.

Дойч добавил, что прохожие могут пройти мимо лежащего на земле человека, не подающего признаков жизни, и не попытаются помочь. По словам эксперта, люди могут также оставаться поблизости и наблюдать, что сделают другие, не вмешиваясь.

В день трагедии в Казани в сети были опубликованы видео с городских камер видеонаблюдения. На них показано, как преступник идет с ружьем наперевес и встречает прохожих, но его никто не останавливает.

12 мая психиатр, клинический психолог Светлана Осколкова рассказала, что в российской психиатрии существуют четыре главные проблемы, из-за которых врачи не могут заранее выявить таких людей, как Ильназ Галявиев. Среди них — ограниченное время приема и редкие осмотры. Так, если у врача человек может быть здоров, он также может «сойти с ума за три месяца».

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.

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