Устроившего стрельбу в казанской школе поставили на учет как склонного к суициду

Обвиняемого в вооруженном нападении на школу в Казани Ильназа Галявиева поставили в СИЗО на профилактический учет как склонного к суициду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, это означает, что теперь за Галявиевым будет осуществляться строгий контроль.

Ранее секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что арестант находится в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением. Он помещен в СИЗО Казани, на условия содержания не жалуется. После завершения следственных действий Галявиева отправят на психиатрическую экспертизу в научно-исследовательский институт имени Сербского в Москве.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.