Ученики атакованной казанской школы вернулись к занятиям

Ученики атакованной казанской гимназии №175 вернулись к учебе в соседней школе №174. Меры безопасности в ней усилены, посторонних не пускают даже на территорию, передает корреспондент РИА Новости.

Также сообщается, что около учебного заведения дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, а многих детей провожают родители. Согласно рекомендациям психологов дети будут обучаться, как в своей школе — классы не будут перемешивать. Адаптироваться к изменившимся условиям ученикам помогут педагоги.

Некоторые дети из невыпускных классов завершили учебный год уже сейчас, они получили итоговые оценки по текущей успеваемости.

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая, атаку устроил бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев. Подготовку он начал еще в феврале и приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. В результате стрельбы погибли 9 человек, пострадали еще 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.