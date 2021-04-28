В Петербурге по подозрению в развращении несовершеннолетней задержали режиссера

В Санкт-Петербурге по подозрению в развращении несовершеннолетней девочки задержали режиссера студии Inside film Ивана Жербина. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в полиции.

В правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что Жербин обменялся интимными фотографиями с ее 13-летней дочерью в соцсети «ВКонтакте». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что подозреваемый помещен в изолятор. Он также дал признательные показания. Следствие будет выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аресте российского актера, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей», Никиты Струкова после очередных обвинений в педофилии. До этого мужчина уже становился фигурантом уголовного дела по статье 135 УК России («Развратные действия») в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. При обыске квартиры артиста полиция также находила порноролики необычного характера.