Актера из «Улиц разбитых фонарей» обвинили в педофилии

Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова обвинили в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» в понедельник, 25 января.

Артист стал фигурантом уголовного дела по статье 135 УК РФ о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Заявление на него написал 15-летний подросток. Предполагаемая жертва познакомилась с 62-летним Струковым в детском лагере в Ленинградской области, где артист подрабатывал вожатым.

По словам подростка, они сперва общались как друзья, а затем Струков пригласил его в гости на Канонерский остров и «трогал в неположенных местах». Он обратился в полицию, когда о знакомстве узнали его родители. Артист находится под подпиской о невыезде.

Помимо «Улиц разбитых фонарей» Струков также появился в сериале «Убойная сила» и фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».