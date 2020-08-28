Обвиненного в педофилии певца Ар Келли избил сокамерник. Об этом сообщает портал TMZ.

Источники в федеральных правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел в исправительном центре в Чикаго. Артист сидел на своей кровати, когда другой заключенный зашел в его камеру и начал драку. Уточняется, что мужчину разозлил тот факт, что исправительный центр несколько раз был заблокирован из-за людей, собирающихся около здания и протестующих против заключения певца.

Отмечается, что драка закончилась быстро. После случившегося Ар Келли осмотрел врач, который не нашел на его теле каких-либо серьезных травм и ушибов.

12 июля 2019 года Ар Келли был арестован в Чикаго. Ему предъявили более десяти обвинений, среди которых изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.

Осенью 2019 года Джойселин Сэвэдж, которая четыре года прожила с Ар Келли, рассказала, что пережила из-за него два аборта. По словам девушки, она забеременела в 2016 году, однако артист заставил ее прервать беременность и потребовал, чтобы операция проходила у него дома.

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