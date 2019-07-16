«Секс-рабыни» певца Ар Келли выступили в его поддержку и собрались в суд

Афроамериканки Джойселин Сэвэдж и Азриель Клэри, которых пресса окрестила «секс-рабынями» певца Ар Келли (R. Kelly), планируют посетить суд над артистом. Об этом сообщает TMZ.

На первом заседании судья рассмотрит, может ли Ар Келли быть отпущен под залог. Прокуроры настаивают на том, чтобы певец находился за решеткой в течение судебного процесса.

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По словам адвоката Глории Шмидт, представляющей интересы Сэвэдж и Клэри, женщины собираются выступить в СМИ в поддержку Ар Келли.

12 июля Ар Келли был арестован в Чикаго. Ему предъявили более десяти обвинений, среди которых изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.

Сэвэдж и Клэри стали героинями статьи Buzzfeed, опубликованной в июле 2017 года. В ней люди, ранее входившие в близкий круг Келли, рассказывали, что певец устроил у себя в особняке секс-культ с юными девушками, жизнь которых полностью контролировал. Женщины открыто выступали в поддержку Келли с момента его ареста.

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