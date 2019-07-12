Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию

В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам помощника прокурора Северного округа штата Иллинойс Джозефа Фицпатрика, музыкант обвиняется по 13 пунктам, которые включают в себя изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования. Представители правоохранительных органов заявили, что для дальнейшего судебного разбирательства артист будет доставлен в Нью-Йорк.

В мае этого года R. Kelly предъявили 21 обвинение в сексуальном насилии. Исполнителю грозит тюремный срок от шести до 30 лет. Весной 2018 года одна из бывших любовниц рэпера рассказала о специальной секс-темнице для 14-летних девочек, которых музыкант называл питомицами.

В 2002 году в интернете появилась видеозапись, на которой R. Kelly мочится на лицо 14-летней девочке. Суд обвинил его в изготовлении детской порнографии, но признал невиновным. После этого еще одна несовершеннолетняя заявила о том, что имела сексуальные отношения с исполнителем, который заставил ее сделать аборт.

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