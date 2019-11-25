Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому

Джойселин Сэвэдж, которая четыре года прожила с американским певцом Ар Келли (R Kelly), рассказала, что пережила из-за него два аборта. Об этом сообщает The Daily Beast.
По словам девушки, которая последние четыре года состояла в отношениях с музыкантом, она забеременела в 2016 году, однако артист заставил ее прервать беременность и потребовал, чтобы операция проходила у него дома. «Мне никогда в жизни не делали операцию, так что это был шокирующий и пугающий момент. Он не хотел, чтобы я ехал в больницу, потому что боялся, что это просочится в новости», — поделилась Сэвэдж. По ее словам, в 2018 году ситуация вновь повторилась.
Девушка также призналась, что однажды Ар Келли начал душить ее и не останавливался до тех пор, пока она не потеряла сознание. Певца разгневал тот факт, что Сэвэдж забыла, каким именем он просил себя называть.
Ар Келли познакомился с девушкой в 2015 году. Вскоре после этой встречи она бросила колледж и переехала в дом исполнителя. Как утверждает Сэвэдж, он грозился разрушить ее музыкальную карьеру, если она задумается уйти от него. Она призналась, что продолжающееся насилие и изоляция довели ее до депрессии. Случалось, что Сэвэдж была вынуждена оставаться одна в своей спальне, в то время как певец приводил домой разных девушек, которые были моложе, чем она. Сэвэдж было запрещено общаться с ними.
12 июля Ар Келли был арестован в Чикаго. Ему предъявили более десяти обвинений, среди которых изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.
Несколько дней спустя Сэвэдж, которую пресса окрестила секс-рабыней Ар Келли, выступила в поддержку певца. В ряде интервью бывшая девушка звезды настаивала на его невиновности.