Раскрыт нелегальный способ женитьбы Ар Келли на 15-летней девочке

Поп-певец Ар Келли (R. Kelly) женился на 15-летней певице Алие (Aaliyah), подкупив государственного работника штата Иллинойс. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что музыкант, благодаря взятке получил от чиновника поддельные документы, в которых девочка значилась совершеннолетней. Преступление было якобы совершено Ар Келли в августе 1994 года.

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В январе 2019 года пресса обнародовала документ, подтверждавший официальную регистрацию брака Ар Келли и Алии. Позже он был признан незаконным. Сама певица отрицала интимную связь с мужчиной. В 2001 году она погибла в авиакатастрофе.

12 июля Ар Келли был арестован в Чикаго. Ему предъявили более десяти обвинений, среди которых изготовление детской порнографии, растление несовершеннолетних, сексуальные домогательства, а также препятствование проведению расследования.

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