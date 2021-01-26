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У обвиненного в педофилии актера «Улиц разбитых фонарей» нашли необычное порно

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Никита Струков
Никита Струков
Кадр из фильма «Инспектор Купер – 2»

Полиция при обыске нашла у актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиты Струкова, обвиненного в педофилии 15-летним подростком, порноролики необычного характера. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

«Найденные материалы будут отсмотрены, еще не установлено, кто именно на них, какого возраста. Выводы делать рано, неизвестно, сам снимал эти материалы артист или скачал их», — объяснил собеседник газеты.

62-летний Струков в беседе с «Пятым каналом» заявил, что не имеет отношения к тому, в чем его подозревают: «Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, детей я никогда не трогаю».

Артист подчеркнул, что не помнит мальчика, написавшего на него заявление в полицию. Он предположил, что обратиться в правоохранительные органы его заставили его сестры. Актер поведал, что о сестрах знал из рассказов мальчика, а также общался с его матерью, когда она приезжала в детский лагерь. «Они все считают меня кто отцом, кто дедом. И мне очень трудно объяснить… Когда ребенок лезет обниматься, а он в большинстве без родителей бывает, я не могу ему сказать: "Пошел вон, потому что законом запрещено"», — отметил он.

Никита Струков стал фигурантом уголовного дела по статье 135 УК РФ о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Предполагаемая жертва познакомилась с актером в детском лагере в Ленинградской области, где тот подрабатывал вожатым. По словам подростка, Струков трогал его в неположенных местах. Артист находится под подпиской о невыезде.

Помимо «Улиц разбитых фонарей», Струков также появился в сериалах «Литейный», «Убойная сила», «Мушкетеры Екатерины» и фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».

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