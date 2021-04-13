Актера сериала «Убойная сила» арестовали после обвинений в педофилии

Суд в Санкт-Петербурге заключил в СИЗО до 11 июня актера сериала «Убойная сила» Никиту Струкова после обвинений в педофилии. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Он обвиняется в преступлении по части 1 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее Следственный комитет России (СКР) предъявил актеру обвинение в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. По версии следствия, Струков причастен к трем таким эпизодам. Преступления он мог совершать в период с 2019 по 2021 год.

Уточняется, что ранее артист находился под подпиской о невыезде из-за похожего случая.

62-летний Струков уже становился фигурантом уголовного дела по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В январе текущего года в полицию обратились родители 15-летнего школьника. Они рассказали, что актер выпивал с их сыном в своей квартире и пытался приставать к юноше. После данных обвинений артист находился под подпиской о невыезде. Отмечается, что при обыске квартиры Струкова полиция также находила порноролики необычного характера.

Помимо «Улиц разбитых фонарей», Струков также известен по таким телесериалам, как «Убойная сила», «Литейный», «Мушкетеры Екатерины», и по картине Алексея Германа «Трудно быть богом».