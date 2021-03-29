Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии

Американский режиссер Вуди Аллен ответил на обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью Дилан Фэрроу. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на эксклюзивное интервью канала CBS.

«На первый взгляд, в этом не было никакой логики. Почему бы парень, который не получил ни одного обвинения за 57 лет жизни, вдруг оказался вовлечен в такое? Я не думал, что это потребует какого-то расследования», — заявил 85-летний Аллен. Режиссер отметил, что, хоть претензии в педофилии и были абсурдными, они оказали значимое влияние на его репутацию кинематографиста.

«Они по-прежнему предпочитают цепляться хоть и не за идею, что я приставал к Дилан, но за вероятность, что я это делал. Ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано таким образом», — сказал режиссер. Он также настоял на своей невиновности. Уточняется, что интервью для телеканала CBS было записано летом прошлого года.

В 1992 году бывшая возлюбленная режиссера, актриса Миа Фэрроу обвинила Аллена в сексуальном насилии над их приемной дочерью Дилан Фэрроу. В документальном сериале «Аллен против Фэрроу», который в феврале этого года был показан HBO, были представлены новые свидетельства самой Дилан, а также Ронана и Мии Фэрроу.