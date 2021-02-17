Экс-жена Вуди Аллена испугалась мести режиссера после сериала о его педофилии

Американская актриса Миа Фэрроу, которая является бывшей женой Вуди Аллена, призналась, что боится режиссера. Об этом сообщает издание People.

Артистка испугалась мести кинематографиста после того, как снялась в документальном мини-сериале «Аллен против Фэрроу», в котором Аллена обвиняют в педофилии. Новое шоу выйдет 21 февраля на HBO.

«Человек, который не хранит верность, правда, сделает что угодно. Человек, который может сделать что угодно, — вот кого следует боятся», — заявила Фэрроу. Она добавила, что после премьеры проекта ее бывший супруг «пойдет на все, лишь бы спастись от того хаоса, который он устроил».

Вуди Аллен и Миа Фэрроу жили в неофициальном браке с 1980-го года по 1992-й, у них есть общий сын Ронан Фэрроу. В 1997 году режиссер женился на своей приемной дочери Сун-И Превен.

Позднее другая приемная дочь кинематографиста Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальных домогательствах. По ее словам, режиссер отвел ее на чердак, когда ей было семь лет, и начал трогать ее половые органы.