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Вуди Аллен оценил возможность снять кино в России

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Вуди Аллен
Вуди Аллен
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Режиссер Вуди Аллен оценил возможность снять кино в России в интервью проекта #VKLive. Видеозапись опубликована в группе «Кинокомпания ВОЛЬГА» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам режиссера, он снимал свои кинокартины в Париже, Барселоне, Нью-Йорке, на юге Франции. Он добавил, что для него важно «сделать город частью истории на эмоциональном плане».

Аллен отметил, что пока ему не предлагали снять кино в России. «Но возможно, однажды я сниму фильм в Санкт-Петербурге или Москве, или и там, и там. Мне и моей семье будет очень приятно, потому что это восхитительное место, где хочется оказаться», — признался режиссер.

Вуди Аллен назвал Россию прекрасной и удивительной страной, Санкт-Петербург — «одним из самых красивых и воодушевляющих городов», а Москву — «великолепной».

В фильмографии Вуди Аллена десятки фильмов, среди них — «Светская жизнь», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Энни Холл», «Ханна и ее сестры», «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить», «Пурпурная роза Каира» и «Матч Пойнт».

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