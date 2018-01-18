Приемная дочь Вуди Аллена детально описала его домогательства в семь лет

Актриса Дилан Фэрроу подробно рассказала о сексуальных домогательствах своего приемного отца, режиссера Вуди Аллена. Видеозапись опубликовало TMZ в четверг, 18 января.

По ее словам, мужчина, которого она называет папой, отвел ее на чердак, когда ей было семь лет. «Как семилетняя девочка, я бы сказала, что он трогал мои личные места, но как 32-летняя женщина я говорю, что он трогал мои половые губы и мою вульву своими пальцами», — сказала Фэрроу.

После этого телеведущая показала ей ролик, в котором Аллен отрицает все обвинения. Тогда актриса расплакалась и заявила, что режиссер лжет.

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