Культура
 

Селена Гомес снимется в следующем фильме Вуди Аллена

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Селена Гомес
Селена Гомес

Американская актриса и певица Селена Гомес сыграет одну из главных ролей в новом фильме Вуди Аллена. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ее коллегами по площадке станут Тимоти Чаламет («Позови меня своим именем») и Эль Фаннинг («Неоновый демон»). Название проекта пока не известно.

Картина будет выпущена на студии Amazon Studios, как и предыдущая лента Аллена «Светская жизнь», а также еще не вышедшее «Колесо чудес». Премьера последнего состоится в октябре на Нью-Йоркском кинофестивале.

Селена Гомес появлялась на большом экране в том числе в таких фильмах, как «Отвязные каникулы», «Погнали!» и «Плохое поведение».

В фильмографии Вуди Аллена десятки фильмов, среди них — «Энни Холл», «Ханна и ее сестры», «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить», «Пурпурная роза Каира» и «Матч Пойнт».

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