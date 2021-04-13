Актера из «Улиц разбитых фонарей» задержали после новых обвинений в педофилии

Актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге после новых обвинений в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник во вторник, 13 апреля.

По информации инсайдера, артиста подозревают в совершении развратных действий в отношении еще двух несовершеннолетних мальчиков. На момент совершения преступления потерпевшим было 15 и 16 лет.

Ранее 62-летний Струков становился фигурантом уголовного дела по статье 135 УК России («Развратные действия») в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В январе текущего года в полицию обратились родители 15-летнего школьника. Они рассказали, что актер выпивал с их сыном в своей квартире и пытался приставать к юноше. После данных обвинений артист находился под подпиской о невыезде. Отмечается, что при обыске квартиры Струкова полиция также находила порноролики необычного характера.

Помимо «Улиц разбитых фонарей» Струков также известен по телесериалам «Убойная сила», «Литейный», «Мушкетеры Екатерины» и по картине Алексея Германа «Трудно быть богом».