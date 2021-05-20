Трогавший двух мальчиков замдиректора детского лагеря получил семь лет колонии

Суд в Челябинске приговорил к семи годам колонии строгого режима замдиректора детского лагеря по обвинению в развращении двух воспитанников заведения. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает издание Znak.com.

Судебное заседание проходило в закрытом формате. Мужчине вменили часть 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Согласно решению суда, ему запрещается работать педагогом в течение 10 лет.

В августе прошлого года мальчики рассказали родителям о том, что в одну из ночей в лагере злоумышленник трогал их. После этого семьи обратились в полицию, подозреваемого задержали.

В апреле сообщалось, что преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Раков арестован по уголовному делу о педофилии. Как считает следствие, осенью 2013 года обвиняемый переписывался с двумя потерпевшими в интернете. С помощью видеосвязи он осуществлял развратные действия в отношении них. Кроме того, мужчина отправлял им фото интимного содержания.