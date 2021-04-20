Преподавателя ВШЭ арестовали по делу о педофилии

Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Раков арестован по уголовному делу о педофилии. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, он является доцентом вуза. Ему уже предъявлено обвинение.

19 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании в Москве мужчины, который развращал детей в социальных сетях. Он совершал преступления в 2013 году. Расследование ведется по статье 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчина признал вину.

Как считает следствие, осенью 2013 года обвиняемый переписывался с двумя потерпевшими в интернете. С помощью видеосвязи он осуществлял развратные действия в отношении них. Кроме того, мужчина отправлял им фото интимного содержания.

В пресс-службе ВШЭ сообщили РИА Новости, что «описываемый случай не связан с работой Ракова в Вышке», но вуз готов сотрудничать со следствием.