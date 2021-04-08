Глава СКР поручил повторно изучить дело убившего педофила россиянина

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил повторно изучить уголовное дело в отношении Владимира Санкина, осужденного на восемь лет за убийство заподозренного в педофилии жителя Уфы Владимира Зайцева. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба СКР.

Уточняется, что некоторые юристы считают данный приговор довольно суровым. Однако часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ предусматривает до 15 лет колонии.

В пресс-службе отметили, что многие оценивают работу следствия субъективно, так как не знакомы с материалами дела. В этой связи глава ведомства поручил центральному аппарату снова изучить его.

Кроме того, сотрудники СК рассмотрят дело о развратных действиях Владимира Зайцева — ранее его прекратили в связи со смертью мужчины.

14 января Санкина приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства Санкин пояснил, что вступился за детей и оборонялся, однако гособвинение опровергло данную версию. Погибший ранее уже был судим за преступления против половой неприкосновенности детей.