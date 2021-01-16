Раскрыты подробности убийства осужденным на восемь лет россиянином педофила

Осужденный на восемь лет колонии строгого режима за убийство заподозренного в педофилии жителя Уфы россиянин Владимир Санкин в момент расправы избивал свою жертву досками и несколько часов удерживал потерпевшего на снегу. Подробности расправы в своем Instagram раскрыло региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, никаких противоправных действий перед избиением погибший 54-летний мужчина не совершал. Не применяя насилия, он ранее предложил подросткам за 1500 рублей показать ему свои половые органы. После отказа они вышли из квартиры и принялись закидывать окно его квартиры снежками. За этим занятием их и застал 33-летний Владимир Санкин.

По версии следствия, подростки рассказали о предложении проживавшего в квартире мужчины, после чего Санкин решил разобраться с ним. Физически превосходя соперника, он без труда повалил его и избивал руками, ногами и крепкой доской. Продолжалось это, по данным следствия, не менее четырех часов. Все это время осужденный удерживал свою жертву в лежачем положении на улице, несмотря на мороз. При этом, по словам следователей, избиение прекратились лишь после прибытия экипажа полиции.

Следователи полагают, что совокупность этих факторов и привела к смерти 54-летнего потерпевшего. Санкин после совершенной расправы забрал у мужчины 1500 рублей из которых 500 — отдал подросткам, а 1000 — забрал себе. В СКР полагают, что никакой самообороны со стороны Санкина не было, поскольку его жизни ничего не угрожало.

14 января сообщалось, что в Уфе к восьми годам колонии строгого режима приговорен 34-летний местный житель Владимир Санкин, осужденный за убийство подозреваемого в педофилии. Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

В ходе судебного разбирательства Санкин пояснил, что вступился за детей и оборонялся, однако гособвинение опровергло данную версию. Присяжные сочли подсудимого виновным в убийстве, но не согласились с версией следствия, что Санкин украл у избитого кошелек, в связи с чем попросили суд о снисхождении. Осужденного взяли под стражу в зале суда.