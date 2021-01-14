Россиянин получил восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии

В Уфе к восьми годам колонии строгого режима приговорен 34-летний местный житель Владимир Санкин, осужденный за убийство подозреваемого в педофилии. Об этом в четверг, 14 января, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства Санкин пояснил, что вступился за детей и оборонялся, однако гособвинение опровергло данную версию. Присяжные сочли подсудимого виновным в убийстве, но не согласились с версией следствия, что Санкин украл у избитого кошелек, в связи с чем попросили суд о снисхождении. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

16 декабря 2020 года сообщалось, что Санкин сожалеет о случившемся и частично оплатил похороны погибшего. Об этом рассказала его жена — Полина Наумова.

30 января 2020 года подсудимый встретил двух знакомых ему подростков, которые пожаловались, что некий мужчина к ним приставал. Узнав о развратных действиях педофила, Санкин решил с ним разобраться. Однако объяснение перешло в драку, в ходе которой подсудимый раздел и избил 54-летнего мужчину.

Приехавшие на место полицейские остановили Санкина, однако от полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. Следователи подозревали, что подсудимый похитил деньги у своей жертвы .

По данным следствия, погибший ранее уже был судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Уголовное дело в его отношении прекращено в связи со смертью.