Восстановлена хронология событий перед убийством россиянином педофила

Заподозренный в педофилии житель Уфы Владимир Зайцев и двое подростков, которым он предложил показать половые органы за 1500 рублей, незадолго до этого распивали алкогольные напитки. Хронологию событий восстановил Telegram-канал Mash.

По показаниям несовершеннолетних, они вместе с другим товарищем встретили 54-летнего Зайцева на улице 30 января 2020 года и попросили его купить сигареты. Тот ответил, что оставил их дома, после чего все вместе отправились в магазин, где уфимец купил спиртное и сигареты. Затем он предложил школьникам вместе выпить — двое подростков согласились, а третий отказался и отправился домой. Сначала Зайцев вынес стаканы и пиво на улицу, однако затем они решили зайти в квартиру россиянина.

Через некоторое время хозяин жилья пообещал дать денег несовершеннолетним, если они снимут штаны, однако школьники отказались. Тогда Зайцев предложил им уйти, и они беспрепятственно покинули квартиру. На улице подростки решили закидать окна Зайцева снежками: тот пригрозил им, что выйдет к ним с топором. Тогда он вышел из дома и, оставаясь на значительном расстоянии, принялся ругаться на школьников.

В этот момент рядом появился 34-летний Владимир Санкин, которому несовершеннолетние рассказали о предложении Зайцева. При этом один из школьников указал, что заподозренный в педофилии россиянин первый нанес удар, после чего Санкин ударил его в ответ. После этого школьники разошлись по домам.

Ранее стало известно, что Санкин в момент расправы избивал свою жертву досками и несколько часов удерживал потерпевшего на снегу.

14 января в Уфе приговорили убийцу к восьми годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства Санкин пояснил, что вступился за детей и оборонялся, однако гособвинение опровергло данную версию.