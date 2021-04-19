В Москве задержали развращавшего детей в социальных сетях россиянина

В Москве задержали россиянина, который развращал детей в социальных сетях. Он совершал преступления в 2013 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Он признал вину, на данный момент его заключили под стражу.

Как считает следствие, осенью 2013 года обвиняемый переписывался с двумя потерпевшими в интернете. С помощью видеосвязи он осуществлял развратные действия в отношении них. Кроме того, мужчина отправлял им фото интимного содержания.

Ранее стало известно о заключении в СИЗО до 11 июня актера сериала «Убойная сила» Никиты Струкова после обвинений в педофилии. СК предъявил актеру обвинение в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. По версии следствия, Струков причастен к трем таким эпизодам. Преступления он мог совершать в период с 2019-го по 2021 год.