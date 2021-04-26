Россиянин зарезал продавщицу магазина на глазах у ее коллег

В Назаровском районе Красноярского края задержали россиянина, который зарезал продавщицу магазина на глазах у ее коллег. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, женщина была женой нападавшего. Вечером 23 апреля муж пришел к ней в магазин и стал выяснять отношения. Ссора на повышенных тонах закончилась убийством — россиянин выхватил нож и зарезал супругу на глазах у еще одной продавщицы.

31-летнего мужчину задержали, он помещен под стражу. Ранее россиянин уже был судим. Теперь против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).