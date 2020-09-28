Россиянин убил продавщицу банкой компота из-за карточного долга брата

Житель Бурятии убил продавщицу банкой компота, затем похитил из магазина деньги и поджег помещение. Таким образом россиянин хотел помочь брату, находящемуся в колонии, с карточным долгом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Отмечается, что нападение было совершено в 2019 году. Мужчина под видом покупателя пришел в магазин в поселке Новый Уоян. Как писала газета «Комсомольская правда», 21-летний местный житель сначала ударил продавщицу банкой компота, затем стал кидать в нее стеклянные бутылки, а потом нанес ей несколько ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он пожег магазин.

При этом молодой человек похитил из сумки предпринимательницы и кассы магазина 88 тысяч рублей. В отношении злоумышленника было возбуждено дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

В июле двое жителей Забайкальского края хотели ограбить микрозаймовую организацию и сожгли здание, в котором кроме нее находилась также поселковая администрация и библиотека.