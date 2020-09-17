Россиянина задержали за поджог нелегальной наркологической клиники

Задержан подозреваемый в поджоге нелегальной наркологической клиники Красноярска — им оказался 61-летний местный житель, который пытался скрыться на территории Козульского района Красноярского края. Об этом в четверг, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным СКР, мужчина подозревается по пунктам «а» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). В ближайшее время подозреваемый будет допрошен. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ранее 17 сентября сообщалось, что причиной смертельного пожара в нелегальной наркологической клинике Красноярска стал поджог. Снятую камерами наблюдения видеозапись с моментом возгорания опубликовал СКР.

В результате происшествия умерли четыре пациента клиники, еще двое в тяжелом состоянии. В настоящий момент личности погибших устанавливаются — некоторые пациенты находились в учреждении анонимно. Директор клиники задержана.