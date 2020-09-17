Директора сгоревшей в Красноярске наркологической клиники задержали

Директора частной наркологической клиники «Чистый город», сгоревшей в Красноярске, задержали. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

Отмечается, что 45-летняя женщина задержана в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

Уточняется, что, по предварительным данным, некоторые пациентов находились в клинике анонимно. Поэтому установить личности погибших без экспертиз невозможно. На данный момент расследование дела продолжается.

Как стало известно ранее, возгорание произошло в кабинете клиники на первом этаже. В результате пожара погибли четыре человека, еще два пострадали. 16 человек были спасены. Возможной причиной произошедшего назвали неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.