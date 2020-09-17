Стало известно состояние пострадавших при пожаре в наркологической клинике

Состояние пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска остается стабильно тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы, передает ТАСС.

Отмечается, что пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причиной тяжелого состояния стало отравление продуктами горения, а также ожоги верхних дыхательных путей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, добавили в больнице.

Как стало известно ранее, возгорание произошло в частном наркологическом центре «Чистый город», в кабинете на первом этаже. В результате пожара погибли четыре человека, еще два пострадали. 16 человек были спасены. Возможной причиной произошедшего назвали неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.