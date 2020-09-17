Названа возможная причина пожара в российской наркологической клинике

Представитель экстренных служб Красноярска назвал возможную причину пожара в региональной наркологической клинике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительно рассматриваются две причины пожара в наркологической клинике — неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании», — сообщил собеседник агентства.

По факту происшествия возбуждено дело, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в частном наркологическом центре «Чистый город». Было установлено, что пожар начался в кабинете на первом этаже. В результате пожара погибли четыре человека, еще два пострадали. 16 человек были спасены. На данный момент возгорание ликвидировано, устанавливаются подробности произошедшего.