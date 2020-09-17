Начало пожара в сгоревшей наркологической клинике Красноярска попало на видео

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Причиной смертельного пожара в частной наркологической клинике Красноярска стал поджог. Снятую камерами наблюдения видеозапись с началом возгорания опубликовал Следственный комитет на YouTube.

На кадрах видно, как человек сидит на кровати и бросает зажженный предмет в угол комнаты. Потом еще два раза повторяет эти действия. Когда пламя разгорается, он отходит в сторону и начинает раздеваться. Другой мужчина подбегает к огню, который уже перекинулся на постель, стаскивает одеяло и пробует потушить пламя. Двое убегают из помещения, когда понимают серьезность пожара.

В результате происшествия умерло четыре пациента клиники, еще двое в тяжелом состоянии. Виновника возгорания среди жертв нет. Сейчас личности поджигателя и погибших устанавливаются. Некоторые пациенты находились в учреждении анонимно.

Директор клиники задержана. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). После появления видео заведено дело об убийстве нескольких человек общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК).