Россияне хотели ограбить офис микрозаймов и сожгли сельскую администрацию

В Забайкальском крае жители поселка Жипхеген сожгли здание сельской администрации, где находился также офис микрозаймовой организации и библиотека. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Ночью двое забайкальцев пробрались в здании администрации, чтобы ограбить кредитную организацию. Не найдя там ничего ценного, они подожгли документы. В одноэтажном деревянном здании огонь быстро распространился и уничтожил все строение. Ущерб от сожженных офисов, а также библиотечного фонда, который находился в том же здании, оценили более чем в два миллиона рублей.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы за умышленный поджог.

Ранее сообщалось, что в селе Зоркальцево Томской области пожар за час уничтожил деревянную церковь постройки XIX века. По словам очевидцев, в церковь XIX века попала молния.

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