Трое детей сгорели в частном доме в российском регионе

В Нижегородской области при пожаре в частном доме в деревне Ягодная сгорели трое детей и взрослый. Об этом сообщили в областном управлении МЧС России, передает ТАСС.

По данным областного Следственного комитета, погибли 60-летняя женщина и трое ее внуков в возрасте 11, 5 и 2 лет.

Сообщение о пожаре поступило 30 июня в 08:00 по московскому времени, тела погибших обнаружили в 08:45. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Накануне, 29 июня сообщалось, что при пожаре в многоэтажке на Филевской улице в Москве погибли двое жильцов — 10-летний ребенок с ограниченными возможностями и взрослый. Спасти удалось шесть человек, среди них двое детей.

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