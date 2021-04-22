Россиянин застрелил в магазине продавщицу на глазах покупателей

В одном из магазинов Ижевска убийца застрелил продавщицу на глазах покупателей. Обвиняемого объявили в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филиппова.

По данным следствия, преступник выстрелил в жертву, после чего та скончалась. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении скрывшегося злоумышленника по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»).

Как уточняет РИА Новости, преступник и потерпевшая ранее сожительствовали.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске конвой застрелил арестанта, пытавшегося сбежать из районного суда. Мужчину доставили в суд для избрания ему меры пресечения. При разгрузке в автозак он взял в заложники сотрудника конвоя. Полицейский принял решение стрелять в обвиняемого.