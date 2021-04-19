За обвиняемую в заказном убийстве мужа россиянку заступились дети

Трое детей застреленного бизнесмена Валерия Зюкова заступились за мать Венеру Айгинину, которую обвиняют в заказном убийстве мужа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе следствия киллер Камиль Жарков дал показания, что получил заказ на устранение Зюкова от его жены. После этого следователи изменили статус женщины с потерпевшей на обвиняемую. Киллер же после сделки со следствием получил снисхождение — его судили в особом порядке и приговорили к девяти годам лишения свободы.

Данный приговор Домодедовского горсуда Московской области обжаловали трое детей Зюкова и Айгининой в возрасте 18, 9 и 4 лет. Их адвокаты сейчас пытаются доказать, что у киллера были личные причины для устранения бизнесмена — он не хотел возвращать 20 миллионов рублей, взятых у Зюкова в долг. Жарков и погибший имели совместный бизнес. Следствие не проверило версию, поверив показаниям убийцы о причастности к расправе жены Зюкова.

Следователи считают, что Айгинина заказала мужа из-за богатого наследства после его намерения с ней разойтись. 10 декабря 2019 года она договорилась о поездке Зюкова к очередному чародею в подмосковную деревню Яковлевское, а Жарков напросился поехать с ним за компанию. Там он застрелил бизнесмена, сидевшего за рулем автомобиля Volvo, и выбросил оружие.