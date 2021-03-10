Соучастника убийства следовательницы киллером из даркнета отправили на зону

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего (на момент совершения преступления) соучастника убийства следователя Евгении Шишкиной, застреленной киллером из даркнета. Об этом в среду, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Подсудимого признали виновным по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство по найму в составе организованной группы») и части 3 статьи 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой») УК РФ. Он приговорен к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденного также обязали возместить причиненный преступлением моральный вред на сумму в один миллион рублей. Как установило следствие, несовершеннолетний не позднее 20 сентября 2018 года вступил в организованную преступную группу для убийства следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной.

Для исполнения преступления организатор преступной группы привлек несовершеннолетнего, не поставив его в известность о должностном положении подполковника Шишкиной, а тот, в свою очередь, нанял в даркнете студента медвуза из Санкт-Петербурга Абдулазиза Абдулазизова.

17 ноября 2020 года Абдулазизов рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Ранее Мособлсуд приговорил Абдулазизова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение заказного убийства в октябре 2018 года. Он также должен выплатить один миллион рублей семье погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранним утром 10 октября 2018 года Абдулазизов подкараулил Шишкину возле ее дома в поселке Архангельское под Красногорском и расстрелял. По версии следствия, хакер Ярослав Сумбаев, в отношении которого следовательница вела дело о махинациях с авиа- и железнодорожными билетами, нашел через даркнет исполнителей.

Ими оказались жители Петербурга Абдулазизов, который взял на себя роль киллера, и его несовершеннолетний друг, координировавший выполнение заказа. За работу приятели получили два биткоина, сумма которых эквивалентна одному миллиону рублей. Полученные деньги преступники поделили между собой.