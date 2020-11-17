Расстрелявший российскую следовательницу студент приговорен к 14 годам

Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Бывший студент медвуза 20-летний Абдулазиз Абдулазизов приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить один миллион рублей семье погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранним утром 10 октября 2018 года Абдулазизов подкараулил Шишкину возле ее дома в поселке Архангельское под Красногорском и расстрелял. Убийство было заказным. По версии следствия, хакер Ярослав Сумбаев, в отношении которого следовательница вела дело о махинациях с авиа- и железнодорожными билетами, нашел через даркнет исполнителей. Ими оказались жители Петербурга Абдулазизов, который взял на себя роль киллера, и его несовершеннолетний друг, координировавший выполнение заказа. За работу приятели получили два биткоина, сумма которых эквивалентна одному миллиону рублей. Полученные деньги преступники поделили между собой.

По делу об убийстве Шишкиной также проходит 23-летний Иван Кочетков — бывший футбольный фанат из Астрахани по прозвищу Шульц. Его жена является сестрой Сумбаева. Кочетков вел слежку за следовательницей, а в день ее убийства уехал в Грузию, где скрывался от следствия Сумбаев.

Оба задержаны в Грузии. СКР направил в Генпрокуратуру России необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности за убийство Шишкиной. Кочетков ждет экстрадиции в Россию. Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего фигуранта дела в настоящее время рассматривается в суде.