Суд посадил хакеров из дела застреленной следовательницы МВД

Басманный суд Москвы вынес приговор преступной группе хакеров, похитившей 17 миллионов рублей в результате афер с электронными билетами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

30-летнего жителя Ленинградской области, 32-летнего уроженца Новосибирской области и 33-летнего уроженца Москвы признали виновными в создании и участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве.

Их осудили на сроки от 10 до 13 лет лишения свободы за совершение более 60 эпизодов мошенничества в сфере компьютерной информации в отношении компаний, осуществляющих дистанционное оформление электронных железнодорожных билетов.

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По данным следствия, преступное сообщество действовало в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Новосибирске, Уфе, Московской области и Алтайском крае.

В суде установили, что обвиняемые рассылали в компании по продаже железнодорожных билетов электронные письма с вредоносной программой, которая предоставляла им полный доступ к информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров. Затем хакеры вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию и за счет средств компании производили электронный платеж, после чего обналичивали деньги путем сдачи билетов в железнодорожные кассы.

По такой схеме они похитили с 2013 по 2014 год более 17 миллионов рублей, незаконно оформив свыше пяти тысяч электронных маршрутных квитанций.

Расследованием этого уголовного дела занималась следователь по особо важным делам подполковник юстиции Евгения Шишкина, которую застрелили 10 октября 2018 года рядом со своим домом в подмосковном поселке Архангельское.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, второй организатор мошеннической схемы уже отбывает наказание, а третий, долгое время находившийся в международном розыске, предстанет перед судом позже, как и еще более 20 членов преступного сообщества.

По версии следствия, Шишкину убили с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности. Позже в Санкт-Петербурге задержали Абдулазиза Абдулазизова, обвиненного в исполнении заказа на ее убийство за деньги, а также посредника — 17-летнего местного жителя. Заказчиком, по версии следствия, является лидер преступной группы хакеров Ярослав Сумбаев.

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