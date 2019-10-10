Убитую киллером следователя Шишкину наградили посмертно

Следователь по особо важным делам подполковник юстиции Евгения Шишкина, убитая при исполнении служебных обязанностей, была посмертно удостоена ордена Мужества. Об этом в четверг, 10 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, государственную награду семье погибшей передал врио начальника Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Будцов. Церемония состоялась в следственном управлении ведомства в присутствии ветеранов, а также руководителей и коллег погибшей. Награда была вручена за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Как отметила Волк, коллеги знали следователя как «исполнительного, добросовестного и профессионального сотрудника, не раз проявившего доблесть и мужество в экстремальных ситуациях». Она расследовала наиболее резонансные уголовные дела в сфере экономики, в том числе коррупционной направленности.

Евгения Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года рядом со своим домом в подмосковном поселке Архангельское. Преступление было совершено с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности. Позже в Санкт-Петербурге задержали Абдулазиза Абдулазизова, обвиненного в исполнении заказа на ее убийство за деньги, а также посредника — 17-летнего местного жителя. Заказчиком, по версии следствия, является Ярослав Сумбаев.

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