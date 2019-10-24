Хакера из дела об убийстве подполковника МВД нашли на границе с Грузией

Сотрудники правоохранительных органов Грузии доставили хакера Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной, на грузино-российскую границу для дальнейшей экстрадиции в Россию. Об этом в четверг, 24 октября, со ссылкой на министра юстиции Грузии Тею Цулукиани сообщает РИА Новости.
По словам Цулукиани, Сумбаев доставлен на таможенно-пропускной пункт «Ларс». В свою очередь, адвокат Сумбаева Иване Норакидзе отметила, что проверяет эту информацию.
15 июля сообщалось, что власти Грузии решили приостановить экстрадицию россиянина Сумбаева на фоне изменения отношений с Россией. Верховный суд Грузии принял решение об экстрадиции Сумбаева 31 мая. По словам его адвоката, в России молодого человека «хотят осудить за убийство, а не за мошенничество».
Подполковник МВД Евгения Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. 7 марта 2019 года в Санкт-Петербурге были задержаны 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, обвиненный в том, что выполнил заказ, и посредник — 17-летний житель Санкт-Петербурга. Обоим предъявлены обвинения. Заказчиком, по версии следствия, выступил Ярослав Сумбаев. Его связывают и с нападением на свидетеля, согласившегося на сотрудничество со следствием.