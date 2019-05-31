Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной будет экстрадирован в Россию

В Россию экстрадируют Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной. Об этом в пятницу, 31 мая, его адвокат Иванэ Норакидзе рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Норакидзе, такое решение принял Верховный суд Грузии. Ранее, получив требование от Генпрокуратуры России к Генпрокуратуре государства, к аналогичному решению пришел Тбилисский городской суд.

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Защитник назвал решения «необоснованными» и заявил о намерении их обжаловать в кратчайшие сроки. «Страсбургский суд рассматривает такие дела в особом регламенте за 48 часов» — сообщил он.

Адвокат отметил, что в России Сумбаева «хотят осудить за убийство, а не за мошенничество».

Евгения Шишкина была застрелена в 10 октября 2018 года возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. 7 марта 2019 года в Санкт-Петербурге были задержаны 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, обвиненный в том, что выполнил заказ, и посредник — 17-летний житель Санкт-Петербурга. Обоим предъявлены обвинения. Заказчик по версии следствия, Ярослав Сумбаев. Его связывают и с нападением на свидетеля, согласившегося на сотрудничество со следствием

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